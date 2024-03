Si celebra la Giornata europea del gelato artigianale: un consumo che si sta progressivamente destagionalizzato

Domenica si celebra la Giornata europea del gelato artigianale. Istituita 12 anni fa dal Parlamento Europeo, vuole evidenziare come “tra i prodotti lattiero-caseari freschi, il gelato artigianale rappresenta l’eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare, che valorizza i prodotti agro-alimentari di ogni singolo Stato membro”, favorendo le scelte dei consumatori sempre più orientate verso "alimenti sani, più nutrienti, più gustosi e ottenuti con metodi tradizionali che non si ripercuotano sull'ambiente" e per sostenere la "produzione di qualità rappresentata dal gelato artigianale quale settore di competitività per l'economia europea". La Giornata rimarca anche il ruolo delle gelaterie europee nella creazione di lavoro, soprattutto giovanile, sostenendo un consumo di gelato che si è progressivamente destagionalizzato, creando valore lungo tutto l’anno.

Dall’analisi realizzata dall’ufficio studi di Confartigianato Emilia Romagna emerge, in regione, la presenza, nel 2023, di 1.133 laboratori di gelateria per cui è elevata la vocazione artigiana. Chiarisce Paolo Liverani referente della categoria alimentazione dell'associazione forlivese "va sottolineato che il perimetro delle attività artigianali relative al mondo del gelato è comunque più ampio, coinvolgendo i segmenti delle pasticcerie che producono dolci con il gelato e dei laboratori che producono gelati senza vendita al dettaglio. Eppure, nonostante l’esclusione di queste realtà, la nostra regione, con oltre 1100 realtà attive è al terzo posto in Italia per diffusione dei laboratori di gelateria, dopo Lombardia e Veneto, attestandosi al 12,3% del dato nazionale. Di questi, ben 816 sono artigiani, con un peso del 68,4% sul totale delle attività operanti in regione. In chiave territoriale, a Forlì-Cesena si registra un numero di laboratori di gelateria di 108 unità, di cui 77 artigiane". Un ultimo dato attiene ai consumi, dall’elaborazione dei dati dell’Istat si stima che per il 2023 in Emilia Romagna la spesa delle famiglie per gelati sia pari a 142 milioni di euro.