Turismo e lavoro, un'opportunità per i giovani: formazione per nuovi profili professionali

Opportunità per chi vuole lavorare nel mondo del turismo. La Fondazione Its Turismo e Benessere della Regione Emilia-Romagna, con alla guida il presidente Pietro Fantini e il bravo direttore Michele Locatelli, risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. “Secondo il rapporto Excelsior Unioncamere nei prossimi anni il settore del turismo offrirà circa 300mila posti di lavoro. C’è un però - rileva Fausto Faggioli docente e coordinatore CTS della Fondazione ITS Turismo e Benessere Emilia-Romagna -. Quasi un quarto di posti nel settore turistico potrebbe rimanere scoperto per mancanza di personale qualificato. Senza competenze non può esserci competitività e senza competitività non può esserci crescita. Per questo, come gruppo CTS (Comitato Tecnico Scientifico), siamo impegnati non solo per garantire ai nostri giovani una miriade di opportunità per consentire loro di costruirsi il migliore futuro possibile, ma per dare risposte concrete alle reali esigenze delle attività Turistiche e non solo". Per iscrizioni link: https://www.itsturismoebenessere.it/iscrizioni-2023-2025/ Tel. 051.4150612 info@itsturismoebenessere.it



