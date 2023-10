Il negozio di fiori più forte della crisi che sta investendo il commercio: celebrati i vent'anni di attività

Il negozio di fiori "Le cose di Sofia" di via Decio Raggi ha celebrato i vent'anni di attività alla presenza dell'assessora Paola Casara. "La crisi che sta investendo i negozi di prossimità rende se possibile il traguardo più rimarcabile e l’assessora Casara ha voluto ricordare l’apprezzamento vissuto con i colleghi, durante il periodo di insegnamento, dei servizi e della bontà dei prodotti gastronomici preparati dagli esercizi ubicati nel tratto di strada a ridosso del plesso scolastico, laddove taluni al momento hanno cessato l’attività", le parole del vice coordinatore del Quartiere Resistenza, Raffaele Acri.

Casara ha inoltre rimarcato, spiega Acri, "l’impegno di valutare con gli uffici comunali del settore quali interventi mettere in campo per favorire la riapertura degli esercizi al momento inattivi, anche raccogliendo i suggerimenti dell'esercente del negozio Annalisa con la quale si è soffermata per un brindisi di auguri, contornata dall’allestimento già organizzato con i colori e gli addobbi natalizi, composto da moltissime idee regalo per la famiglie e gli amici". La commerciale per l’occasione ha omaggiato Casara con una composizione floreale.