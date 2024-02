Produce all'anno oltre 90 milioni di litri di olio, il sindaco visita la storica azienda: "Prodotti conosciuti in tutto il mondo, motivo di orgoglio per la città"

Il sindaco Gian Luca Zattini, affiancato dagli assessori Paola Casara e Valerio Melandri, ha fatto visita all'azienda Olitalia di via Meucci, a Forlì. "Olitalia - sono le parole del primo cittadino - è sinonimo di qualità gastronomica italiana nel mondo. I loro prodotti, distribuiti in oltre 120 Paesi, rappresentano motivo di orgoglio per la nostra città". Con 40 anni di esperienza sulle spalle e una forte espansione sui mercati esteri, l’azienda della famiglia Cremonini è simbolo di qualità e tradizione nel campo dell’industria olearia e dei condimenti.

La sede di Forlì, guidata da Angelo, Elisabetta e Camillo Cremonini, figli del fondatore Giuseppe Cremonini, conta 127 dipendenti, una produzione annua di 91 milioni di litri di olio, 8 linee produttive e una superficie di circa 40 mila metri quadrati. Qualità, sicurezza, innovazione hanno consentito ad Olitalia di raggiungere primati importanti in Italia e all’estero, consolidando la sua leadership nel settore della ristorazione e potenziando la sua presenza nella grande distribuzione organizzata.

Oltre a un virtuoso modello di business, Olitalia ha sviluppato negli anni un’attenzione particolare ai valori della sostenibilità ambientale, azzerando l’utilizzo della plastica monouso nella sede di Forlì e investendo risorse importanti nelle fonti di energia rinnovabile. "Professionalità, profilo green e propensione al cambiamento sono tratti distintivi di Olitalia - aggiunge il primo cittadino -. Elementi che rendono quest’azienda un esempio da seguire e un’eccellenza del panorama produttivo forlivese. A Elisabetta Angelo e Camillo Cremonini rivolgo i miei più sinceri complimenti perché sono aziende come la loro che creano ricchezza, danno lavoro e fanno crescere i nostri territori. I prodotti per la tavola e la cucina di Olitalia sono emozionanti".