I vertici della compagnia assicurativa a Forlì per conoscere da vicino l'agenzia nata dalla fusione con Cesena

Si è tenuto lunedì all’Agenzia di Generali Italia di Forlì l’incontro tra Massimo Monacelli, general manager di Generali Italia, accompagnato da Marco Oddone, chief marketing & distribution officer e Gabriele Tedesco, direttore vendite, e i rappresentanti procuratori Giovanni Biserni, Paolo Saltarelli, Andrea Biserni e Manuele Bizzarri. La visita ha riguardato anche il recente accorpamento di Cesena nell’Agenzia di Forlì, un polo con 70 consulenti.

Scrivono Giovanni e Andrea Biserni, Paolo Saltarelli e Manuele Bizzarri al margine dell’incontro: "La visita dell'alta direzione vuole testimoniare lo straordinario lavoro svolto in questi anni, soprattutto nell'occasione della drammatica alluvione che ha colpito la nostra Romagna". La fusione con Cesena, per i 4 procuratori è stata "un'operazione che fa da forte stimolo per il futuro dei tanti giovani consulenti che hanno scelto Generali per esprimere al meglio le loro competenze e fornire un chiaro segnale: dare basi ancora più solide al futuro della Romagna in momenti nei quali la ricerca di protezione e sicurezza è al suo massimo storico", hanno concluso gli stessi.