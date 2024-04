Zattini (Confcommercio) chiede più dignità: "Partiamo dal nome, la regione diventi Romagna-Emilia"

"Abbiamo più volte chiesto un'attenzione diversa al territorio romagnolo, in particolare sulla provincia di Forlì-Cesena. Questo è il momento di fare proposte concrete e di agire. Siamo curiosi di vedere quali reazioni, in Emilia e non solo, arriveranno".

Inizia così la riflessione di Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio, sul tema Romagna. Il rappresentante dell'associazione di categoria va subito dritto al punto: "Chiamiamola Romagna-Emilia. L'obiezione che ci verrà fatta già la conosciamo: 'tanto è solo un nome'. Bene, proprio perché è 'solo' un nome facciamolo. Non servirà una riforma costituzionale per modificarlo...". Ancora: "Non ci convince la proposta del 'Provincione' unico, e per questo torniamo a chiedere anche l'istituzione della Regione Romagna. Perché ciò avvenga, occorre che abbia inizio l'iter".

Zattini è consapevole del fatto che il progetto della Regione Romagna "non abbia fatto passi in avanti in questi anni. Ci aspettiamo, come avviene ogni anno, che emerga in campagna elettorale. E ci aspettiamo allo stesso tempo che poi si entri nel merito, non che venga messo nel cassetto in attesa della prossima tornata elettorale. La serietà dei politici va misurata anche sulla base della capacità - e direi volontà...- di concretizzare i progetti presentati in campagna elettorale". Il direttore di Ascom rimarca come "il dibattito politico" stia escludendo "la Romagna e il nostro territorio, concentrandosi invece sull'Emilia. Credo sia arrivato il momento di cambiare registro". Il come è stato detto poco fa. "A qualcuno suonerà come una provocazione, noi chiediamo di cambiare il nome della regione, da Emilia-Romagna, a Romagna-Emilia". Perché questo? "L'Emilia non vuole dare alla Romagna ciò che le compete, anche in termini di rappresentanza. Beh, qualcosa deve cambiare, e dunque cominciamo dal nome. La Romagna non può essere la Cenerentola territoriale, né in termini di occupati, né di aziende, né di infrastrutture. Cambiamo il nome: è tempo della 'Romagna-Emilia'".