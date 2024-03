"1944: i primi mesi di un anno terribile": il racconto di Mario Proli, Maurizio Gioiello e Gabriele Zelli

Lunedì 25 marzo, alle ore 20.45, presso la Sala Assemblee della Casa del Lavoratore di Bussecchio si svolgerà un incontro pubblico per raccontare quanto avvenuto durante i primi mesi del 1944 nella nostra città. Dopo l'intervento introduttivo di Giorgio Barlotti, presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Casa del Lavoratore, prenderà la parola Mario Proli, storico e saggista, che ricorderà l'emanazione del bando Graziani per il reclutamento militare obbligatorio dei giovani nati negli anni tra il 1916 e il 1926, la fucilazione di cinque giovani renitenti alla leva il 24 marzo 1944 nella Caserma "Ettore Muti" di via della Ripa e la rivolta delle donne forlivesi contro le fucilazioni e la repressione.

A seguire, Maurizio Gioiello, storico e scrittore, interverrà per ricordare che l'Albergo Commercio di Corso Diaz venne requisito nel 1943 per essere utilizzato come luogo di detenzione e concentramento per gli ebrei rastrellati in provincia e in regioni vicine, e in base alle ricerche storiche dirà chi vi fu detenuto. Concluderà l'incontro Gabriele Zelli, cultore di storia locale, che racconterà il primo bombardamento dell 'Aeroporto "Luigi Ridolfi", avvenuto il 27 marzo 1944. Nell'occasione Paolo Agliotti esporrà cimeli del secondo conflitto mondiale da lui raccolti con la passione del collezionista e la curiosità per gli avvenimenti che caratterizzarono quel periodo. La storia del secolo scorso appassiona, infatti, un numero crescente di persone, tanto che esistono collezioni private di articoli militari molto interessanti, che nulla hanno da invidiare ai musei di storia contemporanea, anzi, molto spesso sono proprio tali collezioni a fornire ai musei pezzi importanti. In genere si tratta di medaglie, fotografie, elmetti, divise, diari e libri dal Risorgimento fino alla Seconda guerra mondiale e altro, che raccontano la storia dei militari che li hanno posseduti. Tutti questi materiali possono essere considerati non solo oggetti da collezione, ma soprattutto cimeli antichi utili per non dimenticare mai la nostra storia.

Nel corso della serata potranno essere acquistati i libri "I giorni che sconvolsero Forlì - 8 settembre - 10 dicembre 1944" di Marco Viroli e Gabriele Zelli (10 euro) e "Il Sindaco - Giuseppe Ferlini - Predappio 1910 - 1944" a cura di Ludmilla e Serena Ferlini, con prefazione di Mario Proli e Gabriele Zelli (10 euro). A tutti i partecipanti sarà consegnata in omaggio una copia del volume "Nei meandri del fiume Ronco", che contiene un capitolo sulla battaglia per la liberazione di Forlì che si combatté nel 1944 proprio sul fiume Ronco.

L'incontro è promosso dalla Cooperativa Casa del Lavoratore, dal Comitato Pro Forlì Storico-Artistica e dal Circolo Arci di Bussecchio e fa parte di un ciclo di incontri ideato in occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione di Forlì (1944-2024).

Partecipazione libera. Per informazioni: Gabriele Zelli: 3493737026.