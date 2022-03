50 anni di attività per Dino Zoli: le celebrazioni aprono con una mostra

Prezzo non disponibile

Dal 02/04/2022 al 02/04/2022

Dino Zoli Textile e Fondazione Dino Zoli presentano una nuova esposizione “Arte e Impresa – Dino Zoli, 50 anni di creatività”, in programma dal 2 aprile al 2 ottobre 2022, che propone un excursus attraverso le opere della collezione permanente e i principali progetti d’arte promossi dalla Fondazione Dino Zoli in partnership con Dino Zoli Textile e DZ Engineering. L'inaugurazione è prevista per sabato 2 aprile alle 18.00.

Con questa mostra si aprono ufficialmente le celebrazioni del 50° Anniversario dell’attività imprenditoriale di Dino Zoli, fondatore di un Gruppo conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Per tutto il 2022, Dino Zoli Group infatti, proporrà un ricco cartellone di

esposizioni d’arte, incontri ed iniziative tese a raccontare la storia delle aziende che lo compongono, a partire dalla capostipite Dino Zoli Textile.

L’accesso alla mostra sarà consentito solo ai possessori di Green Pass. E' consigliata la prenotazione +39 0543 755711, info@fondazionedinozoli.com