Il Forlimpopoli Folk Club in trasferta al Circolo Polare Artico: concerto con "Il Gambetta Caputo Duo"

Filippo Gambetta e Sergio Caputo propongono domenica 3 marzo alle 17 al Circolo Polare Artico di San Pietro ai Prati (Via Prati, 1572) un concerto di composizioni originali e brani tradizionali da loro arrangiati, rivolti ad un pubblico di ascoltatori e di danzatori. Hanno tenuto concerti in festival e rassegne in tutta Europa, sia in duo che nella formazione in trio Maestrale. Si ricordano l’Haapavesi Folk Festival (Finlandia), il Merode Festival (Belgio), Etétrad (Italia), Heiden Festival (Svizzera). Il loro concerto è un viaggio sonoro che tocca numerosi territori musicali .. L’Appennino Ligure, il Centro Francia, approdando anche in Brasile con un omaggio allo Choro.

Filippo Gambetta (organetto diatonico) - Affermato organettista, ha all'attivo centinaia di concerti nei quali ha proposto la sua musica in tutto il mondo (di particolare rilievo tre tour tenuti nei principali Folk Festival Canadesi). Ha all'attivo 4 album solisti (Stria, Andirivieni, Pria Goaea, Otto Baffi). Ha vinto nel 2016 il più importante riconoscimento per la musica tradizionale italiana, il Premio Città di Loano, con il disco Otto Baffi. Membro dei gruppi ChocoChoro, Liguriani, Duo Stam/Gambetta, è attualmente impegnato con Sergio Caputo e Fabio Vernizzi nel progetto Maestrale, con cui ha tenuto concerti in numerose rassegne nazionali di musica acustica. Ha collaborato con importanti artisti nell'ambito della world music tra cui Riccardo Tesi, Jean Michel Veillon, Nuala Kennedy, Oliver Schroer. Ha inoltre composto musiche di scena per il Teatro della Tosse di Genova ("noi che sempre navighiamo") e collaborato con danzatori e attori come Fabrizio Matteini, Gioele Dix, Aline Nari.

Sergio Caputo (violino) - Polistrumentista originario di Sanremo, Sergio Caputo ha approfondito numerosi linguaggi musicali e collaborato con importanti artisti a cavallo tra la musica tradizionale, la canzone, la musica di composizione di matrice world. Studioso e interprete delle musiche tradizionali violinistiche del Mediterraneo, ha suonato con Tendachent, Finisterrae, Arco Alpino, Pau Y Treva, Dona Bela, Corou de Berra, La Paranza del Geco ed è uno dei fondatori del gruppo ligure Oggitani. Tra i linguaggi musicali approfonditi da Sergio nel corso degli anni vi sono la musica Gnawa, la musica tradizionale dell'area alpina occidentale e dell'area occitana e quella del Mezzogiorno. E' attualmente impegnato con Filippo Gambetta e Fabio Vernizzi nel progetto Maestrale, con cui ha tenuto concerti in numerose rassegne nazionali di musica acustica e con il gruppo di world music Roccassera Quartet insieme a tre musicisti transalpini, all'insegna della contaminazione di generi.