A Ca' Ossi largo al riuso con il “Mercatino di tutto un po’”

Giovedì 13 luglio dalle ore 18 alle 23 il Comitato di quartiere di Ca’Ossi organizza il libero “Mercatino..di tutto un po’” nella piazzetta del Centro Commerciale di via Curiel, 51: una mostra scambio che favorisce la cultura del riuso e del riutilizzo di oggetti e manufatti di vario e creativo genere. Il mercatino del baratto è anche una occasione per “fare comunità” e ripristinare i legami sociali, stare insieme, divertirsi aggirandosi fra le varie bancarelle degli espositori che mettono in mostra oggetti fra i più disparati, in una piacevole sera d’estate e in uno dei luoghi tipici del quartiere, quale piazzetta Curiel è.

Si tratta di una iniziativa volta ad animare il territorio e rendere vivi gli spazi del quartiere scoprendo anche il valore delle attività degli hobbisti, la creatività, la fantasia. I mercatini sono anche l’espressione delle capacità manuali, ideazione e creatività artistica degli operatori e “vivere” questo spazio serale nel cuore del quartiere, divertendosi e rilassandosi, rafforza l’identità e l’appartenenza soprattutto per i residenti. La partecipazione degli espositori è gratuita, basta prenotarsi entro il 12 luglio ai numeri 3463287133 o 3391986550.