A Forlimpopoli Babbo Natale arriva in bicicletta: un weekend di iniziative, bancarelle e animazione

Animazione con Babbo Natale, divertimento e tante cose buon da mangiare nel week end di Forlimpopoli, che propone tante iniziative dal sapore prenatalizio. Sabato 16 dicembre il programma si apre in mattinata al Teatro Verdi, dove dalle 8 alle 13 c’è “Mastro Geppetto”, laboratorio del Teatro degli Avanzi. Alle 12 tutti in piazza Garibaldi dove apre i battenti lo stand “Gemellaggi del gusto”, a cura dell’associazione Gemellaggi, con tante golose proposte. Dalle 14.30 alle 18, invece, arriveranno in piazza Garibaldi gli Alpini che distribuiranno caldarroste e vin brulè. Alle 20.30 nella Sala della Torre dell’Orologio l’appuntamento è con la Tombola del riuso e del riciclo, promossa da Barcobaleno.

Domenica 17 dicembre piazza Garibaldi si anima dalle ore 9 con il Mercatino della creatività, il Mercatino solidale della Croce Rossa con uno spazio dedicato ai bambini, mentre dalle 9,30 la Scuderia Ferrari Club proporrà musica, animazione e truccabimbi “Aspettando Babbo Natale”. E Babbo Natale, anzi tanti Babbi Natale arriveranno in piazza alle 10 in bicicletta per l’ormai tradizionale pedalata in costume promossa dall’Asd Snoopy Bike. Dalle 10 alle 12 nell’ex asilo Rosetti si potranno assaggiare con Babbo Natale i biscotti delle Mariette nell’iniziativa curata dalla Consulta Giovanile. Dalle ore 12, sempre in piazza Garibaldi, cappelletti a gogò nello stand delle Mariette, mentre dalle 14.30 torneranno anche gli Alpini con caldarroste e vin brulè. Da non perdere, alle ore 15 l’arrivo di Babbo Natale che stavolta viaggia in Ferrari per distribuire dolcetti; l’iniziativa è a cura del Club Ferrari.