A Forlimpopoli Babbo Natale arriva in Ferrari: grande festa in Piazza Garibaldi

Torna "Aspettando Babbo Natale", la tradizionale festa dedicata al Natale ed all’allegria organizzata dal Ferrari Club Forlimpopoli. Domenica dalle 9,30 in piazza Garibaldi ci saranno giochi per grandi e piccoli, musica, animazione e truccabimbi. E alle 15 grande attesa per l’arrivo dei Babbi Natale Ferraristi carichi di doni per tutti i bambini. L'appuntamento è organizzato in collaborazione col Caffè Roma.