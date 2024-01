A Forlimpopoli tornano le domeniche delle Mariette: “Da Pellegrino Artusi a Gualtiero Marchesi”

Domenica 28 gennaio, alle ore 15.30 a Casa Artusi nuovo appuntamento con le Domeniche delle Mariette. Ospite dell’incontro sarà ricercatrice e nutrizionista Stefania Ruggeri, coordinatrice della “Enciclopedia della Cucina Italiana”, progetto nato per iniziativa del Crea (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), con l’intento di documentare il modo con cui noi italiani diamo valore al cibo e raccontare come le ricette presenti nei più importanti ricettari italiani da Pellegrino Artusi a Gualtiero Marchesi possono spiegare i cambiamenti delle nostre abitudini alimentari

Il progetto che andrà in rete nella primavera del 2024 è il racconto delle nostre radici culturali agricole e gastronomiche, della nostra storia alimentare e del nostro modo italiano di intendere e vivere l’alimentazione, da diffondere in Italia e all’estero. Durante l’incontro Stefania Ruggeri ci condurrà, attraverso la descrizione di alcune ricette tratte dai più importanti ricettari italiani e la scelta di alcuni brani di alcuni suoi libri, in un viaggio nei cambiamenti nella cucina, nella nutrizione, in una cultura alimentare che evolve nel tempo ma che mantiene sempre saldi i suoi principi: l’etica e il rispetto per il cibo. A seguire una degustazione in tema.

Ingresso libero

Stefania Ruggeri è prima ricercatrice del CREA- Alimenti e Nutrizione, Professoressa incaricata alla Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Roma, Tor Vergata. L’incontro è organizzato dall’Associazione delle Mariette, con la collaborazione di Casa Artusi e il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.