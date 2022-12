A Fratta Terme si rende omaggio a Grazia Deledda

Prezzo non disponibile

Fratta Terme rende omaggio a una delle sue frequentatrici più affezionate e illustri: la grande scrittrice Grazia Deledda, unica donna italiana ad aver ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura. L’appuntamento è per sabato 17 dicembre, a partire dalle ore 16, nel Salone del Grand Hotel Terme della Fratta.

Il pomeriggio sarà articolato in tre momenti. L’apertura sarà affidata alle parole e alla musica con Federica Castellini che leggerà brani dalla novella “La vigna sul mare” accompagnata da Carlo Borsari alla chitarra.

Dopo il saluto dell'Amministrazione comunale, ci sarà l'incontro con lo scrittore, sceneggiatore e commediografo Marcello Fois, Presidente del Comitato promotore per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita della scrittrice, nonché autore di “Quasi Grazia” dedicato appunto alla Deledda, raccontata in tre momenti decisivi della sua vita: il trasferimento da Nuoro a Roma nel 1900 contro il parere della famiglia, il Premio Nobel a Stoccolma nel 1926, l’inizio della malattia che poco tempo dopo l’avrebbe portata via. A dialogare con Marcello Fois ci sarà il giornalista e scrittore Massimo Previato.

Chiuderà il pomeriggio un brindisi che si accompagnerà alla narrazione della storia di Fratta Terme realizzata dalla guida turistica Ivan Severi attraverso una esposizione di foto storiche.

L’iniziativa, pensata dal Comune di Bertinoro, vede anche la collaborazione della Pro Loco di Fratta Terme.