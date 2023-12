A Meldola concerto per il patrono San Nicolò

Prezzo non disponibile

Mercoledì 6 dicembre, alle ore 20.45, presso la Chiesa Collegiata di San Nicolò a Meldola si svolgerà il "Concerto per San Nicolò". L'evento, che si svolge in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono, è promosso dalla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese e dalla Parrocchia romena ortodossa San Logino con il patrocinio del Comune di Meldola.

Ad allietare la serata sarà il Coro Internazionale San Nicola diretto da Guya Valmaggi. Durante la celebrazione si svolgerà un momento di preghiera e canto per la pace e la fraternità.