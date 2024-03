A Meldola si ricorda il partigiano Antonio Carini, nell'ottantesimo anniversario della morte

Prezzo non disponibile

Sabato 16 marzo a Meldola ritorna l’iniziativa per ricordare il partigiano Antonio Carini, nell’ottantesimo anniversario della morte, avvenuta il 13 marzo 1944. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune di Monticelli d'Ongina, luogo di nascita di Carini, ANPI di Forli-Cesena e Piacenza e CGIL, con la partecipazione anche degli allievi della scuola media "Dante Alighieri".

Alle ore 9.30 è previsto il saluto istituzionale e il benvenuto in piazza Orsini: interverranno il Sindaco di Meldola e il Sindaco di Monticelli di Ongina. A seguire alle ore 10 partirà il corteo verso il Ponte dei Veneziani, preceduto dalla Banda Giuseppe Verdi di Carpinello, per la posa di una corona al Cippo e l' intervento del Presidente ANPI Provinciale di Piacenza Romano Repetti. La mattinata proseguirà alle ore 11 presso il Teatro Dragoni di Meldola dove interverranno gli studenti della scuola secondaria “Dante Alighieri” di Meldola, accompagnati dai saluti di SPI CGIL di Forlì – Cesena e SPI GGIL di Piacenza. Per l'occasione saranno presenti Gianfranco Miro Gori, Presidente dell’ANPI Provinciale di FORLI'-CESENA e Mario Miti, Presidente della Sezione ANPI di Monticelli d'Ongina. Intervento conclusivo di Alessandro Pollio Salimbeni, Vice Presidente ANPI Nazionale. Coordina Paola Borghesi, Presidente della Sezione Anpi di Meldola.