A Predappio arrivano gli appuntamenti natalizi per tutti i weekend

Predappio si prepara a festeggiare il Natale con un ricco programma di eventi. Centro della manifestazione Piazza Garibaldi, che con le sue logge accoglierà il pubblico per gli eventi dedicati ai più piccoli e non solo. Un programma di cinque eventi che seguiranno le festività dall'otto dicembre al sei gennaio. Si parte venerdì 8 dicembre alle ore 16,30 con “Ciuffo Pepper e la mongolfiera dei desideri”. Ciuffo e Pepper sono i due folletti incaricati da Babbo Natale in persona di raccogliere le lettere dei bambini di tutto il mondo. Girano il mondo a bordo della loro mongolfiera Clarissa, senza mai fermarsi, ma a quanto pare hanno finito il carburante e avranno bisogno di tutto l'aiuto dei bambini per ripartire e completare la loro missione. Alle ore 18,00 ci sarà la tradizionale accensione dell'albero.

Domenica 10 dicembre Nati per leggere alle ore 15,00 che racconteranno tante storie sul Natale. Nati per Leggere nasce con l'intento di diffondere la lettura a voce bassa. La lettura di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Attraverso le parole dei libri la relazione si intensifica, essi entrano in contatto e in sintonia grazie al filo invisibile delle storie e alla magia della voce. È questo il cuore di Nati per Leggere, fornire ai genitori gli strumenti per consolidare un legame indissolubile con il proprio bambino. Oltre alla lettura ci sarà un truccabimbi pronto per decorare i visi dei bambini. Alle 16,30 si esibirà il SURPRISE CHISTMAS CHOIR con melodie natalizie tra canzoni tradizionali e pop.

Domenica 17 dicembre dalle ore 15,00 partirà il trenino natalizio che porterà in giro per il viale principale, i bambini e tutta la famiglia. Sempre in Piazza Garibaldi ci sarà Pompieropoli, percorsi studiati per poter dare ai piccoli partecipanti, in assoluta sicurezza, una nuova visione degli eventuali ostacoli che possono comparire a loro improvvisamente. Le attrezzature utilizzate sono progettate e collaudate da esperti ingegneri prima di essere utilizzate. Alle 15,30 ci sarà il concerto di Natale degli alunni dell'Istituto Comprensivo Predappio-Premilcuore, con la consegna delle letterine a Babbo Natale alle ore 16,00.

Evento previsto per la vigilia di Natale domenica 24 dicembre, dalle ore 15,00 giochi dimenticati con Nonno Banter, l'associazione no profit che da anni porta i giochi di una volta per strada per farli provare ai più piccoli con tutte le famiglie. Alle ore 16,00 la compagnia teatrale La valigia di cartone con lo spettacolo “Lettere da Babbo Natale” uno spettacolo realizzato con l'antica tecnica del teatro di carta, che prende spunto dal libro "Lettere di Babbo Natale" di J.R.R.Tolkien. Uno spettacolo poetico ed emozionante, sviluppato su tre piani scenici, con diverse micro ambientazioni e ricco di effetti speciali, che riportano a galla la magia e le cose belle dell’infanzia e del clima Natalizio.

Gli eventi dedicati alle festività si concluderanno sabato 6 gennaio dalle ore 14,00 con il tradizionale carosello dei Befanotti da tutte le vallate, alla conclusione ci saranno calze distribuite ai bambini. La manifestazione si svolge con la direzione artistica di Teatro delle Forchette in collaborazione con il comune di Predappio, il Contributo della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini e l’intervento volontario di tutte le associazioni del territorio.