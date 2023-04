A Predappio la mostra fotografica del fiumanese Casarin "La luce è quella giusta"

Prezzo non disponibile

Inaugura sabato 15 aprile alle ore 15.30 presso l’oratorio Santa Rosa a Predappio la mostra fotografica di Valter Casarin dal titolo “La luce è quella giusta”. Gli scatti fotografici inediti, realizzati dal fiumanese Casalin mostrano uno spaccato del nostro territorio.

Commenta Luca Lambruschi, vicesindaco del Comune di Predappio che ha supportato la realizzazione della mostra: “Predappio è legata indissolubilmente al Ventennio e questo legame è ben visibile anche negli edifici e nei luoghi che la costituiscono. Il nostro comune, oltre ad essere ricco di storia, ha un'ulteriore grande forza: le persone. Artigiani, imprenditori, artisti e appassionati della vita animano il nostro capoluogo e le sue frazioni con il loro entusiasmo e la passione per la nostra terra. Impossibile raccontarli tutti, ma questa mostra fotografica vuole immortalare alcuni di loro, scelti non tanto perché più rappresentativi o più importanti di altri. Questo vuole essere solo l'inizio di un percorso che ci condurrà a raccontarvene tanti altri. Passione, attenzione e dedizione: ogni lavoro, ogni arte porta con sé il suo carico di fatica, ma porta anche dei risultati. Ogni foto è un frammento di vita, uno scatto rubato alla giornata di qualcuno con lo scopo di fermare l'attimo, per poterlo mostrare nel futuro.”

Nella struttura in via Roma 21 sarà possibile visitare, oltre alla mostra, il grande pannello di azulejos raffigurante la “Madonna del fascio” e la chiesa di Santa Rosa tutti i sabati pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 e le domeniche dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.