A Rocca San Casciano in mostra le opere di don Marcello Vandi, tornato in paese dopo 48 anni di missione in Venezuela

Si svolgerà sabato 12 agosto alle ore 21 a Rocca San Casciano in piazza Garibaldi, l’inaugurazione della mostra pittorica dal titolo “Dalla Terra al Cielo”, con le opere del rocchigiano don Marcello Vandi, tornato a vivere in paese dopo essere stato missionario per 48 anni in Venezuela. Alla presentazione, moderati dal giornalista Vincenzo Bongiorno, interverranno lo stesso don Marcello, e il professore di Storia dell’Arte, Marco Vallicelli, che commenterà lo stile espresso dal sacerdote artista. Porteranno un saluto il sindaco di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti, e il parroco, don Giovanni Amati.

Don Marcello, classe 1934, ordinato sacerdote nel 1958, partì in missione agli inizi degli anni ’70 per il Venezuela, dove rimase ad operare in aiuto dei più poveri per 48 anni, prima di rientrare nel 2021 a Rocca San Casciano. Sin da giovane animato dalla passione per l’arte, iniziò un percorso che lo ha portato a diplomarsi all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Nel corso degli anni, ha partecipato a numerose mostre a livello nazionale, conseguendo notevoli riconoscimenti. Grande era la sua amicizia con la nota artista forlivese, Carmen Silvestroni (1939-1997).

La mostra dei quadri di don Marcello, sarà visitabile presso la Chiesa del Suffragio in piazza Garibaldi a Rocca fino a sabato 9 settembre.