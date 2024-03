A Santa Sofia incontro con Gabriele Zelli su "Riti e tradizioni in Romagna dei mesi di marzo, aprile e maggio"

Prezzo non disponibile

L’arrivo della primavera è da sempre collegato, nella tradizione popolare, a una serie di riti e tradizioni che si sono tramandate nei secoli e che in certi casi continuano anche oggi. Di questo si parlerà nel pomeriggio di giovedì 21 marzo alle 15.30 alla sala Pertini di Santa Sofia (in piazzetta Corzani), nel corso della conferenza “Riti e tradizioni in Romagna nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio” tenuta da Gabriele Zelli, a lungo amministratore forlivese e oggi stimatissimo operatore culturale.

L’incontro è organizzato da Auser Santa Sofia. Al termine è previsto un momento conviviale