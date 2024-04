A teatro per solidarietà: commedia dialettale al Testori, per sostenere la clinica fondata da padre Del Debole

Martedì 23 aprile nuovo appuntamento con la solidarietà per il gruppo ex scout del FO 3° di S. Maria del Fiore, in collaborazione con il Centro Missionario dei Frati Minori Cappuccini dell’Emilia Romagna. Alle ore 20,30 al teatro Testori di Forlì la compagnia di Teatro Popolare “T.P.R. Doppio Gioco" di Faenza presenterà la commedia Us marida Mingò, tre atti brillanti di A. Visani.

L’incasso della serata sarà devoluto, come in tutte le altre precedenti iniziative del gruppo, alla clinica di Dugga, in Etiopia, fondata da Padre Raffaello del Debole, missionario cappuccino e assistente spirituale, negli anni ‘70 del secolo scorso, del gruppo scout FO 3° di S. Maria del Fiore. Nonostante la scomparsa di Padre Raffaello, avvenuta il 7 agosto dello scorso anno, la clinica prosegue infatti la sua attività, rappresentando un presidio sanitario fondamentale in un territorio vastissimo. Le necessità della struttura sono molteplici: da quelle quotidiane per il funzionamento ordinario, a quelle più importanti che riguardano attrezzature e ausili che la rendano autosufficiente rispetto, per esempio, al fabbisogno energetico. Attraverso queste iniziative il gruppo ex scout del FO 3° intende quindi dare un contributo tangibile all’attività della clinica e allo stesso tempo mantenere

Ingresso della serata: 10.00 euro. Per informazioni e prevendita: 328 8056350 – 339 6247473 – 347 2206161 Prevendita direttamente al teatro Testori dal 15 al 19 aprile dalle ore 15 alle 17.