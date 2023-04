Adolescenti in scena alla Sala San Luigi con “Iokreo: sulla stessa barca”

La Rete Adolescenza del territorio forlivese e il Comune di Forlì presentano l’evento "iOKreo, lo spettacolo - Adolescenti in scena" che si terrà mercoledì 19 aprile alle ore 20:30 presso la sala del Teatro San Luigi a Forlì.

Dopo l’inaugurazione della mostra “Sulla Stessa Barca…” avvenuta lunedì 27 marzo presso il Palazzo Vescovile della città di Forlì, anche in questa quarta edizione di iOKreo, la Rete Adolescenza ha il piacere di dare spazio alla creatività teatrale, musicale e coreutica degli adolescenti.Lo spettacolo, curato da Denis Ceccarelli, prevede esibizioni di vario genere come performance di teatro, musica dal vivo, esibizioni di danza e canto e videoproiezioni.

Nel dettaglio, si esibiranno il Cnos con “Selfie – vedo che mi vedi che ti vedo”, proiezione video; la Compagnia Quelli della Via, “Sulla Stessa Barca”, performance teatrale; Coop Il Salvagente con voce e chitarra acustica; Dream Dance School ASD in Danza, Hip Hop e Waacking; il Gruppo medie Associazione di volontariato WELCOME ODV con una secuzione corale; il Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova in un quartetto di sax; la Polisportiva Cava con esibizioni ritmiche; la Scuola New Dance Club con gli sciucaren. La serata verrà presentata dai ragazzi della Consulta degli Studenti della Provincia di Forlì-Cesena. L’ingresso è libero e gratuito.

Prenotazione non obbligatoria, ma consigliata. Per prenotazioni e per qualsiasi altra informazione riguardante lo spettacolo e iOKreo, scrivere alla mail ufficiale di Rete Adolescenza: reteadolescenza@comune.forli.fc.it