Al Maf di Forlimpopoli caccia alle renne di Babbo Natale

Ultimo appuntamento con i laboratori natalizi per bambini e famiglie del Museo Archeologico Tobia Aldini – Maf. Sabato 23 dicembre alle 15.30 si svolgerà una vera e propria caccia al tesoro, anzi alle renne. Infatti, le renne della slitta di Babbo Natale si sono nascoste nel Maf: bisogna trovarle tutte, altrimenti la slitta con i regali non potrà partire. La quota di partecipazione per ogni laboratorio è di 5 euro. Disponibile un biglietto famiglia (max 2 adulti + 2 bambini) a 12 euro. Partecipazione gratuita per i bambini da 0a 5 anni.

Per maggiori info e prenotazioni telefono: 3371180314 | mail: maf@comune.forlimpopoli.fc.it