Al Teatro comunale di Predappio la commedia dialettale "A jò una bela fiola"

La Compagine di San Tomè porterà venerdì 8 marzo (ore 21) sul palcoscenico del Teatro Comunale di Predappio lo spettacolo "A jò una bela fiola", commedia dialettale in due atti di Valerio di Piramo. Felice Vintèrri, e la moglie Ofelia, sono i titolari di un’agenzia di pompe funebri e cercano di gestire al meglio l’attività, garantendosi i futuri clienti con espedienti molto ingegnosi ma non sempre riuscitissimi. Una girandola di esilaranti personaggi si alterna sul palcoscenico nella costruzione di una trama ricca di comicità, creando situazioni al limite dell’assurdo. Ancora una volta, però, sarà l’amore a trionfare, con uno strano finale che gli spettatori ricorderanno a lungo… Naturalmente in tutto l’intreccio c’è di mezzo anche una figlia… bellissima! Biglietto unico 8 euro, informazioni al numero 05431713530 – 3397097952 – 3479458012 o info@teatrodelleforchette.it.

Personaggi Interpreti

FELICE Stefano Cimatti

OFELIA Stefania Dolcini

SELVAGGIA Alessandra Morelli

SEMPRONIO Giampaolo Prata

TRISTANO Stefano Masucci

SANTINA Elisa Ceretti

ROSALIA Paola Zito

ADELINA Seriana Guardigli

BRUCE Ugo Castagnoli