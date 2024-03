Al Teatro Dragoni di Meldola lo spettacolo di beneficienza “Un abbraccio per il domani”

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente con il patrocinio del Comune di Meldola e la collaborazione con Arte Danza University di Noemi Briganti e Serge Manguette, metterà in scena uno spettacolo di beneficenza il 17 marzo al Teatro Dragoni di Meldola. Il ricavato verrà devoluto interamente a due Associazioni che si occupano di disabilità nel territorio di Meldola e non solo, più precisamente Coop Abbracci Centro Socio Riabilitativo Disabili Casa Maria Nanni Meldola e CavaRei Meldola Inclusione Sociale occupazionale e lavorativa di persone Disabili. Trattasi di commedia musicale dal titolo “Donne” che andrà in scena alle 16. Vista la grande richiesta, lo spettacolo delle 16,00 è andato sold out in poco tempo, si è programmato un secondo spettacolo alle 21 con ancora posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni: Arte Danza University (via Ravegnana 233, tel 0543-796398 dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19)