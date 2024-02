Al Teatro Dragoni di Meldola lo spettacolo teatrale sulle malattie rare "Petali nella corrente"

Sabato 2 marzo, alle ore 21, il Teatro Dragoni di Meldola ospiterà "Petali nella corrente", spettacolo teatrale sulle malattie rare, dando voce a ciò che a malapena si conosce e che, a volte, è perfino senza nome: l’universo delle patologie rare. Scrittura teatrale e regia di Denio Derni. Quindici attori, in gran parte giovanissimi, e nove giovani danzatrici per un affresco corale che parla a tutti, perché la fragilità accompagna ciascuno di noi nella difficoltà e nella dolcezza del vivere. Il titolo “Petali nella corrente” richiama simbolicamente il corso tumultuoso di un fiume che trascina con sé l’esile e tenace bellezza di ogni giovane vita.

Oltre le testimonianze di chi è affetto dalla Sindrome di Beckwith- Wiedemann e dalla fibrosi cistica, in scena si alterneranno monologhi, dialoghi, poesie e danza, per un racconto vivo, vero, emozionante e coinvolgente. L'evento, patrocinato dal Comune di Meldola in occasione della Giornata Internazionale per le malattie rare, è promosso in collaborazione con Ausl Romagna, AibWs Odv -Associazione italianaSindrome di Beckwith- Wiedemann, l'Associazione Romagnola Fibrosi Cistica Onlus, il reparto di Pediatria dell’ospedale Pierantoni-Morgagni, Ambulatorio per il bambino con patologia ad Alta Complessità Assistenziale Bac, il gruppo Vip Forlì Associazione di clowterapia, il Gruppo Danza Forlimpopoli e l'Associazione Ostinata&contraria. La serata è ad ingresso libero.