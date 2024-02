Al Teatro Verdi "La Stanza dei ricordi"

Indirizzo non disponibile

"La stanza dei ricordi" di Keatstrofa Clown sarà di scena sabato 16 marzo, alle 16, al Teatro Verdi di Forlimpopoli. In ogni casa c’è sempre una vecchia stanza dove sono dimenticati vecchi bauli e valigie contenenti i nostri giochi i nostri ricordi…la nostra infanzia. Questa è la stanza dei ricordi…uno spettacolo comico, ma allo stesso tempo poetico dove il pubblico viene catapultato in una stanza piena di vecchie valigie, cappelli, bolle di sapone e tanti altri oggetti da cui nasce uno spettacolo per ogni età.