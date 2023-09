Al via la 20esima edizione di Sedicicorto che non dimentica la tragedia dell’alluvione

Dal 6 al 15 ottobre, Forlì torna ad essere la capitale del cortometraggio internazionale grazie a Sedicicorto Forlì International Film Festival. La manifestazione, giunta alla propria 20a edizione, presenta oggi il suo ricco programma, fatto non solo di una selezione di 158 tra i migliori film corti presenti sul panorama internazionale, ma di un’ampia scelta di eventi che animeranno la città per 10 giorni di grande cinema e spettacolo. Sono già quasi 300 i professionisti accreditati al Festival, con una percentuale di solo l’11% proveniente dalla città di Forlì. Un ulteriore elemento che valorizza il potenziale di indotto economico che la manifestazione è in grado di generare sul proprio territorio.

Parlando dell’importante traguardo dei vent’anni di Sedicicorto, il fondatore e direttore artistico del Festival, Gianluca Castellini, ha dichiarato: "Cosa rappresentano 20 anni? La voglia delle scelte responsabili o la ricerca di una nuova pazzia? C’è un po’ di tutto questo nella gestione di Sedicicorto. Ma, come per un ventenne, si naviga in un mare di variabili che, nel bene e nel male, determinano l’esito di un percorso. Ogni volta è una conquista, con il sapore che consumi giorno dopo giorno, lasciando la parte migliore in fondo, per farla durare il più a lungo possibile. Lo spettacolo del cinema si rinnova con le sue luci spente, la voglia di stupire e l’opportunità di ascoltare storie di paesi sconosciuti. Un’occasione per avvicinarsi al mondo, seduto semplicemente su una poltrona qualunque vicino al tuo compagno di viaggio".

Un viaggio quello di Sedicicorto20 che porterà il pubblico nei 44 paesi rappresentati, offrendo loro 158 cortometraggi, divisi tra le 7 sezioni della competizione ufficiale e le 3 fuori concorso. In questo ultimo caso, si tratta di film inseriti all’interno di alcuni progetti speciali del Festival. In Apollo sono stati inseriti i film realizzati nell’ambito per Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da MIC e MIUR, e che Sedicicorto a realizzato insieme ad alcuni animatori italiani, russi e ucraini per affrontare con i ragazzi la drammatica vicenda della guerra in Ucraina. Spazio anche alla promozione della commedia nel panorama del cortometraggio con la sezione Comedy. La sezione Territori, invece, realizzati con la collaborazione del festival Cortodorico di Ancona, presenta una selezione di film realizzati da autori marchigiani. Un ponte ideale non solo tra le due manifestazioni, ma anche tra Emilia-Romagna e Marche, che insieme puntano a valorizzare il meglio della loro produzione regionale. Del programma faranno parte film del pluripremiato Simone Massi, che a Venezia80 ha presentato il suo primo lungometraggio Invelle, e di Gianluca Santoni, giovane regista già vincitore a Sedicicorto2019 con il suo cortometraggio Indimenticabile e che si sta preparando all’uscita in sala della sua opera prima, Io e il secco, in cui ritroveremo Andrea Lattanzi, protagonista del suo premiato corto del 2019 e Premio Generazione G a Sedicicorto2020.

Per una selezione completamente rinnovata, tornano alcuni appuntamenti a cui il pubblico di Sedicicorto si è negli anni affezionato. Come il Centenario, pillole di storia del cinema a cura di Enrico Gaudenzi, che quest’anno ha pensato ad un viaggio nel cinema del 1923. O il Cinebook, realizzato da Gabriella Maldini, che quest’anno - nell’ambito delle iniziative che il Festival dedica all’omaggio a Audrey Hepburn a 70 anni dall’uscita dell’iconico film Vacanze romane – presenterà una serie di titoli che indagano sul rapporto tra cinema, costume e moda. Al film Sedicicorto dedica anche una speciale mostra fotografica, che tutti potranno visitare durante le giornate del festival presso Fedifo Shop&Lab (Via Edmondo De Amicis n. 8/10 – Forlì). In attesa degli importanti ospiti che raggiungeranno Forlì e la Sala San Luigi nel weekend finale e in preparazione della cerimonia di premiazione che si svolgerà sabato 14 ottobre 2023, due prestigiosi eventi arricchiranno il fine settimana iniziale del festival.

Si parte già venerdì 6 ottobre alle ore 21.15 con JazzinShort, concerto inaugurale di Sedicicorto20, in collaborazione con Area Sismica e a cura di Tiziano Bianchi, noto trombettista italiano, già collaboratore di Vasco Rossi e Vinicio Capossela, propone le sonorità sperimentali influenzate dai Massive Attack. Una immersione musicale accompagnata da immagini di film di animazione dall’archivio del Festival. Lo spettacolo si svolgerà presso il Circolo Asioli (Corso Garibaldi n. 280 – Forlì).

Il giorno successivo, sabato 7 ottobre, sempre alle ore 21.15 ma presso la Sala San Luigi, sarà la volta di un importante e sentito omaggio alle vittime della tragica alluvione che ha colpito la Romagna e in particolare la Provincia di Forlì-Cesena a maggio 2023. Gli attori forlivesi Marco Cortesi e Mara Moschini – reduci da importanti successi a teatro come in tv, grazie alla loro serie dedicata all’ambiente Green Story Tellers – presenteranno Fango – Uno studio per uno spettacolo teatrale in cui hanno raccolto le storie della città e dei suoi abitanti colpiti da quella tragedia per fare memoria, generare consapevolezza e ricordare. Condurranno gli spettatori in un’inchiesta teatrale sulle cause che hanno portato ad un evento tanto violento, sull’urgente lezione che il presente vuole lasciarci e sulla sfida che il futuro ci pone. L’evento si inserisce nel contesto delle iniziative del progetto 16ECO, grazie al quale Sedicicorto fa proprio il decalogo delle azioni green proposte a livello nazionale da AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema di cui fa parte e realizza momenti e contest per la tutela dell’ambiente, per una compiuta transizione green nella gestione della propria manifestazione.

Sul sito web del Festival è possibile visionare la selezione ufficiale.