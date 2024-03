"La ricerca scientifica raccontata dai protagonisti": alla Fabbrica delle Candele incontro con Alessandra Morgagni

La Fabbrica Delle Candele ospiterà venerdì 15 marzo alle 20.45 un nuovo appuntamento della rassegna "La ricerca scientifica raccontata dai protagonisti", organizzata da Nuova Civiltà delle Macchine e Minerva Divulgazione. Obiettivo del progetto è potenziare le attività istituzionali di orientamento scolastico

alle materie Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) incontrando giovani ricercatori romagnoli che raccontano il loro percorso di studio e di vita e soprattutto il loro presente, di lavoro e di ricerca, in ogni parte del mondo.

Ospite di questo appuntamento sarà Alessandra Morgagni che parlerà di un tema di immenso interesse e urgenza sociale: la Neuropsichiatria infantile. Introdurrà l’incontro Mariangela Ravaioli - ISMAR - CNR - BO. A conversare con Alessandra Morgagni sarà Sara Garofalo, attivista e socia Minerva. Dall'associazione arriva "un ringraziamento speciale all’assessora Paola Casara e al direttore artistico Marco Viroli per la preziosa ospitalità alla Fabbrica delle Candele, che sì conferma

polo culturale imprescindibile della creatività giovanile". Come sempre l’incontro sarà fruibile anche in streaming sul canale youtube dell'a ssociazione Nuova Civiltà delle Macchine.