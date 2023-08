All'arena San Domenico arriva "Impossibile! L'impresa di un uomo che aveva paura": teatro e musica con un cuore solidale

InArte, in collaborazione con l'Associazione Culturale Qaos, presenta lo spettacolo di teatro musica intitolato "Impossibile! L'impresa di un uomo che aveva paura". L'evento si terrà sabato 26 agosto alle ore 21:00 presso l'Arena San Domenico di Forlì e rappresenterà un'occasione unica per immergersi in una storia straordinaria e coinvolgente.

Ispirato al libro omonimo scritto da Ilaria Mazzotti e illustrato da Giuseppe Tolo, lo spettacolo narra la travolgente avventura di un giovanissimo funambolo francesce Philippe Petit che, nel 1974, si cimentò nella traversata delle torri gemelle. Attraverso un mix eclettico di teatro, musica e performance, gli artisti sul palco trasporteranno il pubblico in un viaggio emozionante che mescola il coraggio, la paura e la determinazione dell'uomo protagonista.

La performance sarà interpretata da venti talentuosi ragazzi dell'orchestra giovanile InArte, che daranno vita ad uno spettacolo musicale indimenticabile. Saranno accompagnati da tre solisti di eccezionale bravura: Laura Zecchini, soprano; Luca Angelici, bassista; e Caroline Leigh Halleck, sassofonista. Inoltre, le toccanti interpretazioni dell'attrice Laura Mazzotti di Qaos Gruppo Teatrale e dell'attore performer Bebo Zaffagnini aggiungeranno un tocco di magia e profondità alla storia.

L'evento sarà ad entrata libera, dando a tutti la possibilità di partecipare a questa. Inoltre, presso l'ingresso dell'Arena San Domenico, sarà possibile acquistare il libro "Impossibile! L'impresa di un uomo che aveva paura". Tutti i proventi delle vendite saranno devoluti completamente all'acquisto di beni per il nido Il Trenino di Via Pelacano, che purtroppo è stato completamente distrutto dall'alluvione di maggio.

Per prenotare il proprio posto è possibile inviare una mail a direzione.inarte@gmail.com o scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3473906847.