Alla Fabbrica delle Candele proiezione del cortometraggio "Tre ragazzi in cerca d'avventura"

La serata del 16 di dicembre, avrà inizio alle ore 21.00 presso la Sala Teatro della Fabbrica delle Candele: dopo la proiezione del cortometraggio verrà presentata la nuova versione del libro “Tre ragazzi in cerca d’avventura”, rielaborata da Gianfranco Boattini insieme all’autore Carmelo Pecora. Questa nuova versione ricca di contenuti inediti, comprende foto di backstage e immagini del cortometraggio. Il racconto acquista così ancora più valore grazie alle immagini, raccontando uno spaccato di una Italia che sembra lontana dall’oggi ma di cui abbiamo sempre di più nostalgia. All’interno della serata verrà presentato un backstage delle giornate di ripresa e proiettato il cortometraggio già vincitore di vari Festival fra cui il prestigioso Not Film Fest di Sant’Arcangelo di Romagna. L'evento che ha dato alla luce la prima visione mondiale del corto, ha aperto la strada a varie partecipazioni festivaliere sia in Italia che all’estero, riscuotendo in poco tempo notevoli consensi.

"Tre ragazzi", racconta una storia di amicizia, coraggio e desiderio di sfuggire ai pregiudizi che caratterizza la vita di Carmelo, Salvatore e Michele, tre giovani amici uniti da un legame profondo. La trama, segue i passi dei protagonisti nella loro lotta per sfuggire alle limitazioni imposte dalla piccola comunità in cui vivono e perseguire i loro sogni di un futuro migliore in America. Il cortometraggio, prodotto con il sostegno del bando produzione dell'Emilia Romagna Film Commission nel 2022, è frutto del talento congiunto del regista Gianfranco Boattini e dello sceneggiatore Miller Gorini, che hanno saputo trasporre la ricchezza dell'opera letteraria sul grande schermo.

Il cast artistico, insieme a parte della troupe cinematografica, sarà presente all'evento per celebrare questa significativa realizzazione. Tra i partecipanti vi sarà il direttore della fotografia Stefano De Pieri, il quale ha giocato un ruolo fondamentale nella creazione dell'atmosfera del corto, i giovani attori Alessandro Spinelli, Christian Dei, Marco Francisconi protagonisti del cortometraggio e gli attori Samuele Sbrighi e Anna Benedetta Sanfilippo, nel film genitori del protagonista Carmelo.

Le riprese di "Tre ragazzi" si sono svolte nell'estate del 2022, dal 1 al 5 agosto nei Comuni di Bertinoro, Forlì e Ravenna. La scelta di queste location ha contribuito a creare un'ambientazione autentica e suggestiva, che arricchisce la storia dei protagonisti e li avvicina al pubblico in modo tangibile.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a prenotazioni@ondafilm.com