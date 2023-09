Alla Fabbrica delle Candele tre giorni con il "Futura Festival"

Arriva la prima edizione del Futura Festival: tre giorni di festa per far conoscere le attività dell’Associazione Futura aps, impegnata dal 2020 nella tutela dell’ambiente e inclusione sociale, con attività di raccolta rifiuti, collaborazioni con le scuole del territorio e laboratori artistici.

La Fabbrica delle Candele, centro polifunzionale regionale dedicato alla creatività giovanile, ospita l’iniziativa che per tre giorni occuperà interamente gli spazi suddivisi in aree tematiche: il cortile sarà dedicato alle esposizioni delle associazioni partner e all’area Food&beverage a cura del Demodè Vintage Club, il teatro ospiterà i concerti serali mentre le stanze interne saranno riservate ai workshop, alla zona interviste e infine una stanza dedicata all’arte con l’esposizione di alcuni giovani artisti.

Grande attenzione infatti verrà prestata alla valorizzazione delle sensibilità artistiche locali, in particolare saranno ospiti i gruppi musicali Petunia Sauce (nella foto) e The Wawe, e gli artisti Alessandra Bruni, Giulio Cigna, Luca Siboni, Grazia Cardinale, Matilde Casalino e il collettivo Onde Urbane. Futura Festival è un evento a cura di Associazione Futura Aps, realizzato con il sostegno e Patrocinio del Comune di Forlì, supportato dall’Assessorato alle politiche giovanili, finanziato anche grazie all’Avviso Youz della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Hub@Fo, Garavini Home, Studio 52, Dance Ability, Onde Urbane.

Venerdì 29 Settembre

Ore 17: Apertura Festival

Ore 17.15: Inaugurazione mostra

Ore 18: "Crowdfunding, dall’idea alla realizzazione di un progetto editoriale tramite la raccolta fondi" -Workshop con Alberto Tronchi, in collaborazione con Hub@Fo

Ore 20: Dj Set Indie

Ore 21: Concerto Petunia Sauce

Sabato 30 Settembre

Ore 15: Apertura Festival

Ore 16: "Progettazione e creazione di giochi da tavolo e di ruolo" - Workshop in collaborazione con Collettivo Matrice Giochi

Ore 18: "Comunicare online per crescere offline" - Workshop con Sara Camporesi

Ore 21: Dj Set 70/80 con Dress Code

Ore 21.30: Concerto The Wawe

Domenica 1 Ottobre

Ore 10: Apertura Festival

Ore 10.20: Risveglio muscolare

Ore 11: “Scopriamo l’uncinetto” - Workshop con Matilde Ramoni

Ore 16: Workshop con Michela Turrini in collaborazione con Dance Ability

Ore 18: Live Drawing con Alessandra Bruni, illustratrice

Ore 21: Disney&Co Live Show

Ingresso gratuito