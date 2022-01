Alla Sala San Luigi arriva "House of Gucci", il giallo-drammatico di Ridley Scott con Lady Gaga

Venerdì 28 e Sabato 29 Gennaio alle 21. Domenica 30 Gennaio alle 18:15 e alle 21. Martedì 1 Febbraio alle 21: proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Quando Dal 28/01/2022 al 01/02/2022 Venerdì 28 e Sabato 29 Gennaio alle 21. Domenica 30 Gennaio alle 18:15 e alle 21. Martedì 1 Febbraio alle 21: proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il film scelto per l'ultimo weekend di Gennaio alla Sala San Luigi è "House of Gucci", l'ultimo film di Ridley Scott con un cast stellare, partendo da Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Jared Leto fino ad Al Pacino.



Patrizia Reggiani realizza il sogno di una vita esclusiva, fra case di lusso, ristoranti costosi, vestiti firmati e grandi privilegi, ha sposato un Gucci e tutto sembra andare per il verso giusto. Ma la donna vuole di più e si intromette negli affari di famiglia, una famiglia divisa al suo interno, e Rodolfo, Maurizio, Aldo e Paolo cominceranno a tramare l’uno contro l’altro per avere il controllo dell’azienda, ma a fare il gioco più sporco sarà la Reggiani incrinando presto il rapporto con il marito fino al tragico epilogo.





Martedì 1 Febbraio alle 21 la proiezione sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano.