Alla Sala San Luigi il film “Europa”, con testimonianze di Roberto Grillini e Abdullah Janbaz

Martedì 2 novembre alle ore 21.00 presso la Sala San Luigi, storico cinema di Forlì, verrà proiettato il film “Europa” diretto da Haider Rashid regista italo-iracheno.

“Europa” racconta del difficile viaggio di un giovane iracheno, Kamal, che sta entrando in Europa a piedi, attraverso la frontiera tra Turchia e Bulgaria. Lungo la cosiddetta “rotta balcanica”, kamal viene catturato dalla polizia di frontiera bulgara ma riesce a scappare, cercando una via di fuga in un’interminabile foresta, un sottomondo dove le regole e la legge non esistono. Un viaggio per la sopravvivenza in cui Kamal lotta strenuamente per la libertà e la vita. Il film ha vinto il Beatrice Sartori Award della Critica indipendente a Cannes 2021.

La proiezione sarà arricchita dalla presentazione di Roberto Grillini, presidente di “Forlì Città Aperta”, e la testimonianza di Abdullah Janbaz ragazzo afgano volontario della stessa associazione, che risiede a Forlì da diversi anni e che ha percorso la “rotta balcanica” proprio come il protagonista del film.

