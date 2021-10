Alla Sala San Luigi proiezione in italiano e in lingua originale di "Supernova"

Per il terzo weekend di Ottobre la Sala San Luigi propone la proiezione del film "Supernova" con Colin Firth e Stanley Tucci.

Il film racconta la storia di Sam e Tusker, sessantenni, compagni di vita da molto tempo: Sam è un pianista, Tucker uno scrittore, e hanno condiviso la loro passione per l'arte durante tutta la loro lunga storia d'amore. Ma Tusker ha scoperto di essere affetto da demenza precoce, e decide di prendersi una vacanza dalla realtà insieme a Sam a bordo di un camper con cui rivisitare luoghi e persone importanti del loro passato comune. Nel corso del viaggio entrambi dovranno venire a patti con il modo individuale di affrontare la malattia e con l'imminente trasformazione del loro rapporto.



La pellicola sarà proiettata nella versione in italiano Venerdì 15 e Sabato 16 Ottobre alle 21, Domenica 17 alle 18:15 e alle 21.

Martedì 19 alle 21 la proiezione sarà in versione originale con sottotitoli in italiano.

