"Amarcord, il Rione Rocca": racconto in mostra dell'antico palio di Meldola

Mercoledì 23 agosto alle ore 17.00 presso la Galleria Michelacci, ex Chiesina Ospedale, si svolgerà l'inaugurazione della mostra fotografica "Amarcord, il Rione Rocca" a cura di Aurora Bombacci. La mostra, promossa dal Comune di Meldola in collaborazione con la Comunità Cristiana Cattolica Meldolese in occasione della Festa della Beata Vergine del Popolo, racconta attraverso le immagini la storia di un importante evento del 1972 quando per celebrare la solennità della Madonna del Popolo si organizzò un palio a Meldola.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 3 settembre nei seguenti orari: mercoledì 23 e sabato 26 dalle ore 20.00 alle ore 23.00; domenica 27 dalle ore 16.00 alle ore 23.00; lunedì 28 dalle ore 20.00 alle ore 22.00; martedì 29 dalle ore 9.00 alle ore 12.00; sabato 2 settembre dalle ore 20.00 alle ore 23.00 ed infine domenica 3 settembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00.