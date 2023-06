Amore per la scrittura: "inchiostroDonna" giunge all'undicesima edizione

Domenica 11 giugno, nella Biblioteca comunale di Castrocaro Terme, viale Marconi 115, si svolgerà l'undicesima edizione di 'inchiostroDonna', un incontro di donne che amano scrivere organizzato dall'associazione socio-culturale di volontariato voceDonna di Castrocaro Terme e Terra del Sole fondata l'8 marzo 2003. La manifestazione prevede dalle 10 alle 15 laboratori di scrittura (info e iscrizioni a: vocedonna1@gmail.com) e la premiazione (ore 15.30) della 7° edizione del Concorso Letterario Nazionale 'Le Voci delle Donne' dedicato alla poesia e al racconto breve, intitolato alle Socie Onorarie di voceDonna, Rita Levi Montalcini, Iris Versari, Fulvia Moscatelli e Giovanna Monti. La giuria del Concorso composta da Annalisa Crociani, Anna Fresu, Gabriella Gianfelici, Carla Grementieri e Alberta Tedioli ha emesso il seguente verdetto per le opere di poesia e di racconto breve arrivate da tutt'Italia.

Le opere vincitrici sono in ordine alfabetico perchè la graduatoria per il primo, secondo e terzo posto sarà svelata solo il giorno della premiazione.

Terna di vincitrici nella categoria poesie (in ordine alfabetico): "Canto per le donne iraniane" di Daniela Cortesi (Forlì); "Malala" di Maria Grazia Doglio (Albenga, Savona); "Ho visto donne sorridere" di Laura Vargiu (Lomello, Pavia). Menzione per le poesie: "Fiamme di Afrodite" di Lucia Raggi (Forlì); "Cuore di giada" di M. Gloria Nanni (Civitella di Romagna). Quaterna di vincitori con ex aequo nella categoria racconti (in ordine alfabetico) "Prendere parola" di Anna Balzarro (Roma); "Magari!" di Donatella Gratton (Trieste); "Quel che di me non sai" di Elisa Marchinetti (Noceto, Parma); "Circe alla guerra ciascuno a modo suo" di Stefi Pastori (Torino).

Menzione per i racconti: "Per dono al portatore (Pardon)" di Daniela Cortesi (Forlì); "Piastrelle azzurre" di Renata Pieroni (Firenze). Per l'occasione l'associazione voceDonna ha pubblicato, come tradizione, il Taccuino di voceDonna con tutte le poesie e i racconti vincitori e le opere segnalate. La giornata di 'inchiostroDonna' sarà arricchita dall'esposizione di alcune fotografie di Carla Grementieri tratte dalla sua mostra 'Sguardi di Donna' e dalla partecipazione dell'attrice Sabina Spazzoli con l'interpretazione di alcuni brevi monologhi. La manifestazione si svolge col Patrocinio e la collaborazione del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.