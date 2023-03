"Anche io" in programmazione alla Sala San Luigi

Dopo l'evento di mercoledì 8 marzo, il film "ANCHE IO" di Maria Schrader sarà in programmazione alla Sala San Luigi dall'11 al 19 marzo.



Il 5 ottobre del 2017, il "New York Times" pubblica l'inchiesta di Jodi Kantor e Megan Twohey sui crimini sessuali di Harvey Weinstein, produttore cinematografico e predatore seriale, riconosciuto colpevole nel 2020 e condannato a ventitré anni di prigione. Per tre decenni il fondatore della Miramax ha abusato di attrici e assistenti, decidendo dei loro destini come un volgare aguzzino. Disposte ad andare alla fine del mondo per una testimonianza, le due giornaliste, campionesse del multitasking, ricostruiscono la strategia impiegata da Weinstein per coprire i suoi abusi: ridurre le sue vittime al silenzio a colpi di grossi assegni e inestricabili accordi di riservatezza. Precedendo di qualche giorno il reportage di Ronan Farrow sul "The New Yorker", Kantor e Twohey scuotono Hollywood e cambiano il mondo.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 11 marzo ore 21.00

domenica 12 marzoore 18.15



domenica 19 marzo ore 21.00