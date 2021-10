"Animali in fiera": un weekend per conoscere da vicino il mondo animale in tutte le sue forme

Animali in Fiera apre le porte alla sua 12a edizione dal 9 al 10 ottobre 2021 alla Fiera di Forlì: dimostrazioni, eventi collaterali e divulgativi, workshop con fattorie didattiche, percorsi di conoscenza e divertimento legati al mondo animale. Un' occasione per passare un weekend alla scoperta di animali di ogni tipo: da quelli più rari ed esotici a quelli che che si trovano nell’aia delle fattorie romagnole, sino naturalmente a tutte le specie d’affezione.

Una rassegna, quella organizzata da Romagna Fiere che si svolge sotto l’attento controllo dei servizi veterinari della sanità pubblica e che ha nell’esperienza e nella professionalità di associazioni, enti, federazioni, allevatori, il proprio valore aggiunto. Parte integrante di “Animali in Fiera” esperti di diversi settori grazie alle proprie acclarate competenze, potranno dare utili consigli su come gestire al meglio il proprio animale.

Animali in Fiera si svolge all’interno dei padiglioni della Fiera di Forlì in via Punta di Ferro 2, sabato 9 e domenica 10 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 19.30

Biglietto Family&Friends valido per 2 persone a 9 € dal sito: animaliinfiera.it, bambini gratis sotto ai 12 anni.

Obbligo di indossare la mascherina e di esibire il Green pass



