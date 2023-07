“Anime di Pianetto”: in mostra i quadri di Luciano Medri

Prezzo non disponibile

La mostra “Anime di Pianetto”, si trasferisce da Cervia a Galeata. Il Museo Civico Mons. Mambrini di Pianetto ospita i quadri di Luciano Medri. Il pittore, di Cervia, ha inserito scorci di Pianetto e del Castello che dominò sulle terre di Galeata fino alla metà del secolo scorso. Attraverso una ricostruzione basata sulla documentazione storica, i paesaggi sono l'ambiente in cui personaggi muti e avvolti in mantelli di preziose sete indicano la vita e la morte, la meditazione e la vendetta, il vecchio e il nuovo, il surreale e il fantastico, e vogliono fermare il tempo alla riflessione. Secondo Luciano Medri in ogni quadro si assorbe colore, si sente e si perde il tempo, si ha l'assoluta libertà di interpretazione.

"Anime di Pianetto", una decina di grandi tele, è allestita nel salone d'accoglienza del Museo Don Mambrini, nell'antico chiostro del ex convento dei Padri Minori Conventuali di Pianetto, aperto ogni domenica dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, ed ora anche nelle serate di giovedì, in occasione di Pianetto in festa, momenti di ritrovo organizzati dalla proloco e sostenuti dall'amministrazione comunale, rimarrà fino alla festa della Madonna dei Miracoli dell’8 settembre..