Appunti musicali dall’Africa al Circolo Inzir con Marco Zanotti

Venerdì 15 marzo alle 21, la sede del Circolo Inzir ospita l'evento "Appunti musicali dall’Africa. Ritmi, storie e aneddoti dai viaggi di un musicista curioso". Marco Zanotti è un musicista visionario e anticonvenzionale che fa del viaggio, interiore o esteriore che sia, una costante della sua ispirazione. Negli ultimi anni si è trovato a partecipare a diversi tour e progetti in Africa subsahariana, sia comunitari che di ricerca personale. E da qui partono una serie di appunti sulle musiche e la cultura delle persone e dei luoghi visitati. Un’occasione per uno sguardo al continente africano che parte da una prospettiva diversa dal solito.

Marco Zanotti è direttore della Classica Orchestra Afrobeat, con la quale collabora, tra gli altri, con Rokia Traore, Seun Kuti, Sekouba Bambino, Baba Sissoko, Njamy Sitson. E’ fondatore della band Cucoma Combo e suona in duo con il griot del Gambia Jabel Kanuteh. Ha tradotto e curato l’edizione italiana della biografa di Fela Kuti (Arcana 2012), ha composto e suonato le musiche per gli spettacoli di danza contemporanea di Roberto Castello Mbira (2018) e Inferno (premio UBU 2022), per lo spettacolo di prosa Lettere a Nour (ERT, 2018), per il flm Gauguin a Tahiti (Nexo, 2019), per il progetto Pamoja Odyssey nell’Oceano Indiano a bordo di un dhow, per il Magnifco Teatrino Errante e Fantateatro. Da anni cura il laboratorio creativo Offina del ritmo. Il suo primo lavoro solista (Re-Flexio, 2021), è un concept-album che, tra feld recordings e strumenti insoliti, esprime l’importanza di guardare la complessita del reale da diverse angolazioni.

La serata è riservata ai soci Arci. E’ richiesta un contributo libero per la serata.