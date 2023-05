Arriva a Forlì una puntata di Casaba Podcast in occasione sella mostra "Flow of Flowers"

Arriva un evento collaterale della mostra "Flow of flowers" giovedì 18 maggio alle ore 19 al Collegino Grifoni Home Restaurant di Forlì: "Odorama. Flora e cinema", incontro con Leo Canali e Edoardo Saccone di Casaba Podcast. In occasione della mostra allestita nell’atelier Room 56 con le opere floreali di Cosetta Gardini, Maria Donata Papadia e Sandra Santolini, Casa Walden e Room 56 arriva la serata organizzata con i cinefili Canali e Saccone, occasione per presentare eccezionalmente una speciale puntata del loro podcast dedicata al mondo floreale e al particolare legame che ha con il cinema.

La puntata si articolerà in due sezioni per parlare di: natura forza salvifica, da Lèon a E venne il giorno e ancora Blade Runner e Les Garcos Sauvages, in cui il mondo bucolico nella rilettura cinematografica assume la valenza di alleato risorsa e soluzione ai disastri causati dall’uomo; natura forza distruttrice, da No Time to Die a Little Nicky e ancora L’invasione degli Ultracorpi e Un tranquillo weekend di paura, dove la componente biologica e il confronto oppositivo tra uno e natura sono il motore del conflitto cinematografico.

Con il loro alter ego Casaba podcast Canali e Saccone propongono, infatti, itinerari cinematografici ricchi di curiosità e approfondimenti dedicati a specifici temi e argomenti che affascinano e catturano il pubblico del cinema e non solo. Ogni settimana, su tutte le principali piattaforme di podcasting, da Spotify a Apple Podcast, consigliano film in uscita tra sala e streaming commentando insieme le accattivanti novità del mondo del cinema e delle serie.

Leo Canali

Regista e sceneggiatore forlivese, ha studiato filosofia all’Università La Sapienza di Roma, laureandosi presso la cattedra di Estetica. Consegue un master post-universitario a Parma sul cinema documentario e sperimentale, condotto da Mancuso, all’interno dell’iniziativa “I Mestieri del Cinema” promossa dalla Cineteca di Bologna. Lavora nel settore pubblicitario per l’agenzia Casa Walden Comunicazione all’ideazione e regia di spot e campagne social. Realizza anche videoclip musicali e cortometraggi di finzione, raccontando storie dove il quotidiano delle vicende umane si intreccia con il surreale e il grottesco, rivelando l’assurdo come qualcosa di naturale e quotidiano. Nel 2021 ha aperto il Podcast CASABA assieme ad Edoardo Saccone.

Edoardo Saccone

Dopo la maturità scientifica studia Lettere Moderne e poi Italianistica all’università di Bologna e si laurea con una tesi su Ennio Flaiano e il suo rapporto col cinema. Dal 2017 lavora come docente di lettere nelle scuole secondarie dell’Emilia-Romagna. Pubblica romanzi e saggi per diverse case editrici ed è da sempre un appassionato cinefilo. Nel 2021 ha aperto il Podcast CASABA assieme a Leo Canali.