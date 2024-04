Arte a “Casa di Luca”: ecco la seconda edizione

Dopo il successo di partecipazione e di critica dello scorso anno anche quest’anno, sabato 25 maggio, a partire dalle ore 16,30, “A casa di Luca” in via Forreta 2, frazione Quattro, a Forlì, ospiterà un evento in cui “l’arte espressa da protagonisti della scrittura, pittura, moda, musica, fotografia, troverà un palcoscenico in un luogo magico immerso nella natura”. L’arte intesa come forma di espressione estetica e creativa che produce meraviglia, stupore, bellezza, dialogo, piacere di stare insieme, integrazione, inclusione sarà protagonista del pomeriggio e della serata. Presentatrice della serata sarà Elisa Ceretti, Miss Mamma Italiana Gold 2020, artista poliedrica appassionata di arte con una particolare vocazione per il canto e la pittura che recentemente si è espressa anche come convincente attrice.

Il musicista compositore Andrea Missiroli accompagnerà l’evento durante l’intera giornata con la sua musica. Compositore e musicista polistrumentista, esploratore e amante di vari generi musicali, è innamorato del punk classico, del folk e della musica jazz. Ha un cuore grande e sicuramente sa che si innamorerà pazzamente della musica che ama, ancora ed ancora. - L’evento avrà inizio con Barbara Schiavulli, scrittrice, corrispondente di guerra. testimone diretta della guerra in Israele, presenterà il suo nuovo libro “Quando muoio lo dico io”, Storie di quotidiano estremismo. Tre storie: una ragazza musulmana colpevole di amare, un ragazzo ultraortodosso ebreo che voleva ballare e quella del cristiano che voleva essere solo sé stesso. Tre storie tratte e ispirate alla realtà che graffiano le nostre anime. Barbara Schiavulli ha seguito i fronti caldi degli ultimi ventisette anni, fra cui Iraq, Afghanistan, Israele e Palestina, Pakistan e Yemen.

I suoi articoli sono apparsi su Repubblica, L’Espresso, il Fatto, La Stampa. Ha collaborato con radio e TV, attualmente collabora con la BBC. Dirige Radio Bullets, una testata giornalistica online che si occupa di Esteri, diritti umani e inclusività. Ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali. Ha pubblicato molti libri fra cui “Le farfalle non muoiono in cielo”, e “Bulletproof diaries”, “Burqua Queen”. - Il palcoscenico vedrà poi il défilé di moda dell’artista Monia Romanelli. Monia inizia la sua carriera artistica nel 1998 seguendo alcuni importanti maestri cominciando a sperimentare l’arte in tutte le sue forme più creative. È l’artista dei mosaici in chiave contemporanea, delle geometrie, delle architetture, che riesce a rappresentare l’universo in una forma d’arte astratta, essenziale, caratterizzata da un equilibrio di colori che rappresentano le mille sfaccettature dell’animo umano. Con i suoi mosaici dell’anima la sua arte si è evoluta verso la moda dando vita al suo brand “MR Monia Romanelli” caratterizzato da capi e accessori unici ed eleganti.

Erika Maiardi, in arte Uvetta, presenta assaggi della sua degustazione-spettacolo dal titolo Vino Ridens : un po’ per gioco un po’ per caso nel mondo dei vini ci ha ficcato il naso e per amor della sua terra offre sorsi di teatro dal sapore di oggi e di ieri. Una moderna cantastorie che attraverso l'uso sapiente dei versi in rima racconta aneddoti e storie di vita quotidiana che mettono allegria e buonumore! Uvetta accompagna il pubblico in un viaggio esilarante nei piaceri della Romagna perché "quando la gente beve, ride e magna la salute sempre ci guadagna! "

Cinque pittori, cinque stili raccontati dagli autori. Cinque pittori, Alfonso e Nicola Vaccari, Luigi Fontana, Luciano Paganelli, Giovanni Teti, Paolo Graziani. racconteranno attraverso le loro opere esposte nella “grande platea verde” dello spazio “A Casa di Luca” l’ispirazione, le scelte, le emozioni che sono alla radice e nell’anima del loro percorso artistico. - Mostra Fotografica di Chiara Fabbri. Sfumature dell’anima Il corpo, il volto, autoritratti e autoscatti emozionali. Immagini e reading letterario.

Chiara Fabbri ha fatto delle foto autoritratto, i “selfie”, e delle foto con autoscatto al suo corpo come soggetto principale, una sua scelta espressiva affidando alle fotografie da lei scattate la finalità e lo scopo di indagare e rappresentare i suoi stati dell’anima: complessi, coinvolgenti, intensi, appassionanti, amorosi, malinconici, travolgenti, radiosi, felici, struggenti e altre variabili sensoriali ed emotive della stessa, che a volte si fondono, si trasformano, si integrano, si rivelano, nelle innumerevoli sfumature emozionali dell’anima. Le foto sono corredate dai commenti poetici scelti dall’artista che saranno letti durante la presentazione. - Musica con il gruppo Honey and friends, Blues Jam. La musica, arte che non conosce limiti di contenuto, che si rivolge prima allo spirito e poi all'intelletto si presenta sul palco con una band composta di professionisti che fondono le loro esperienze personali nel gruppo che creerà atmosfere soft, rock e pop. Durante l’evento ad iniziare dalle ore 18,00 sarà disponibile un servizio di aperitivo o cena light fornito da “Il Foro, Caffè e Cucina”, una occasione anche per conversazioni e scambio di idee, confronti, nuove amicizie. L’ingresso è ad offerta libera. Per informazioni rivolgersi a Lorella tel. 339 561 4418