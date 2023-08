Arte a casa di Luca

Sabato 2 settembre a partire dalle 16,30 “A casa di Luca” in via Forreta 2, frazione Quattro, a Forlì, ospiterà un evento in cui i volti dell’arte espressi da protagonisti dalla scrittura, pittura, moda, musica, troveranno un palcoscenico in un luogo magico immerso nella natura. L’arte intesa come realtà che produce meraviglia, stupore, bellezza, dialogo, piacere di stare insieme, integrazione, inclusione sarà protagonista del pomeriggio e della serata.



L’evento avrà inizio con Barbara Schiavulli, scrittrice, corrispondente di guerra, e direttrice di Radio Bulletts, che presenterà il suo nuovo libro “Burqua Queen”, la storia, avvincente, drammatica e con un finale “molto speciale” di tre donne Layla, una giovane sposa, Faruz, un'ex poliziotta e Farida, un'ex insegnante, travolte dalle nuove regole del regime e immerse in una violenza senza precedenti da quando l'Occidente ha voltato le spalle alle donne afghane dopo la riconquista del potere dei talebani in Afghanistan.



La musicista Marta Celli accompagnerà l’evento con la sua arpa celtica che ci immergerà in una musica dall’atmosfera onirica segnata da luminose e affascinati trame sonore.



Sei pittori Alfonso e Nicola Vaccari, Luigi Fontana, Paolo Graziani, Millo, Elisabetta Timofeeva, Sofia Gioia, racconteranno attraverso le loro opere esposte nella “grande platea verde” dello spazio “A Casa di Luca” l’ispirazione, le scelte, le emozioni che sono alla radice e nell’anima del loro percorso artistico.



La moda, che si nutre di arte per dare vita alle sue creazioni, si presenta con lo stilista di fama internazionale Franco Francesca. Il suo atelier, considerato pioniere della moda couture eco chic, ha dato vita ad un concetto di alta moda ecosostenibile che ha influenzato anche le grandi case di moda internazionali. Negli ultimi anni l’Atelier Franco Francesca allarga l’attenzione su un nuovo concetto di moda denominato Ethical Design. Quest’anno ha festeggiato i 25 anni di attività del primo ecoatelier del mondo.



La musica, arte che non conosce limiti di contenuto, che si rivolge prima allo spirito e poi all'intelletto si presenta sul palco con una band composta di professionisti che fondono le loro esperienze personali nel gruppo Ordinary Mondays che creerà atmosfere soft, cool and dancing, dal pop al jazz.



Presentatrice della serata sarà Elisa Ceretti, Miss Mamma Italiana GOLD 2020, appassiona di arte con una particolare vocazione per il canto e la pittura.



In serata sarà possibile cenare con un light - buffet, fornito da “Il Foro, Caffè e Cucina”, dove conversazioni e scambio di idee, confronti e nuove amicizie sono sicuramente favorite dalla bellezza, dalla originalità e dalla semplicità degli spazi in cui svolge l’evento.



L’ingresso è ad offerta libera, il ricavato sarà donato in beneficienza alla “Casa della Carità di Bertinoro” una famiglia in mezzo ad altre famiglie, un veicolo d’amore per disabili psichici e fisici.



Per informazioni rivolgersi a Lorella tel 339 561 4418