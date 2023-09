Arte e Intelligenza Artificiale: due preziose occasioni di formazione a Ibrida Festival

Giovedì 7 e sabato 9 settembre sono in programma a Forlì, nell’ambito dell’ottava edizione di Ibrida - Festival Internazionale delle Arti Intermediali, due preziose occasioni di formazione: un workshop sul rapporto tra fotografia e Intelligenza Artificiale, a cura di Filippo Venturi e uno sul video e l’avvento dell’AI, con Igor Imhoff.

Imagine. Fra fotografia e Intelligenza Artificiale è il titolo della proposta di Filippo Venturi, in programma giovedì 7 settembre dalle 18 alle 21.

«Il workshop è focalizzato sull’incontro fra fotografia e Intelligenza Artificiale ed esplorerà l’evoluzione del ruolo dell’immagine nella comunicazione e nella vita quotidiana» spiega Filippo Venturi «Ci concentreremo su come le immagini generate con l'I.A. stiano influenzando il mondo fotografico e la nostra percezione della realtà. Esamineremo diverse casistiche che negli ultimi mesi hanno avuto un impatto significativo nel panorama della fotografia, e non solo. Affronteremo sia i timori legati all'adozione di questa nuova tecnologia, sia le potenzialità che essa porta con sé, aprendo un dibattito sul futuro dell'arte fotografica e della nostra interazione con le immagini digitali. Il docente presenterà alcuni dei suoi progetti di fotografia documentaristica, presentando le metodologie adottate, e spiegherà il percorso che lo ha portato a integrare l'intelligenza artificiale nei suoi lavori. Scopriremo come l'I.A. può ampliare le prospettive creative dei fotografi e le idee che sottendono alla creazione di progetti. Il workshop è rivolto a chiunque abbia un interesse per la fotografia e le immagini, sia amatoriale che professionale. Il workshop è teorico, dunque non sarà necessaria alcuna attrezzatura».

Sabato 9 settembre dalle 10 alle 13 Igor Imhoff proporrà Stable diffusion. Il video è l’avvento dell’AI: «Il workshop è una piccola guida per addentrarsi nel mondo dell’elaborazione grafica attraverso le AI e “Stable diffusion”. Partendo dal concetto di prompt e dal suo corretto utilizzo si illustrerà un flusso di lavoro, on line e poi su macchina locale. Si analizzeranno, inoltre, gli strumenti e le librerie per sfruttare e controllare al meglio questo mezzo e declinarlo alla propria personale produzione, senza dimenticare le relazioni con altri software di produzione grafica».

Il Festival, in programma dall’8 al 10 settembre, proporrà inoltre un ricco programma di videoarte, performance art, installazioni interattive, dialoghi e musica elettronica. Entrambi i workshop avranno luogo all’EXATR (entrata da via Ugo Bassi, 16) a Forlì.

Costo: un workshop 30 euro, pacchetto due workshop 50 euro. Il Festival è possibile grazie al contributo del Comune di Forlì, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Con il supporto di BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e di e PubliOne Società Benefit.

Info, iscrizioni e programma dettagliato: ibridafestival@gmail.com, https://ibridafestival.it/.