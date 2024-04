Arte fondente: un laboratorio sul cioccolato dedicato ai più piccoli

Sabato 20 aprile, alle ore 16.30, la Biblioteca Comunale Torricelli di Meldola ospiterà il laboratorio "Arte fondente" realizzato in collaborazione con la Strada dei Vini dei Colli di Forlì Cesena e Slowfood. Il pomeriggio, dedicato ai più piccoli, sarà occasione per scoprire in un viaggio attraverso l'arte i segreti del cioccolato, con assaggi e racconti, portando tutti i bimbi in un mondo di bellezza e dolcezza.

Prenotazione obbligatoria al numero: 366.4444131