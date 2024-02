Auser Bertinoro presenta il libro “Per Natale io non sarò a casa”, dai diari del deportato Achille Romagnoli

A pochi giorni dalla Giornata della Memoria, Auser Bertinoro - in collaborazione con il Comune e con ANPI - organizza nel pomeriggio di domani, sabato 3 febbraio alle 15 alla propria sede di via Cavour 11, la presentazione del libro “Per Natale io non sarò a casa” (edizioni Pendragon), tratto dai diari di Achille Romagnoli, che fu deportato in un campo di concentramento nazista fra il 1944 e il 1945.

All’iniziativa parteciperanno Maria Luisa Bargossi, presidente Auser Forlì; Antonella Lazzari, presidente Auser Bologna; Archimede Romagnoli, figlio di Attilio romagnoli; Loris Marchesini, curatore del libro; Ludovico Zanetti, vicepresidente provinciale ANPI Forlì; Valter Pedroni, presidente ANPI Bertinoro. Al termine, merenda per tutti