Auser Civitella propone l’incontro “Per non restare impigliati nella rete”

Prosegue a Civitella il ciclo di conversazioni “Non ci sono più i nonni di una volta”, organizzato da Auser. Giovedì 18 gennaio alle 16.15, al Centro Operativo Auser di via Martiri Partigiani 2, è in programma l’incontro ““Per non restare impigliati nella rete. Opportunità e minacce digitali ”. Parlerà l'informatico Lamberto Tedaldi, presidente del Root Club.

In concomitanza con l'incontro, il Centro offrirà anche animazione, merenda e sorprese per i bambini che accompagneranno i partecipanti.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.