Auser, due eventi: al pomeriggio si parla di primo soccorso, in serata torneo di Scala 40

Due iniziative organizzate da Auser nella giornata di venerdì 23 febbraio. Si chiude nel pomeriggio, alle 16, al Centro Operativo Forlì Curiel di via Curiel 51, il ciclo di conversazioni “Non ci sono più i nonni di una volta”. L’incontro conclusivo avrà come protagonista il formatore Franco Papi, sul tema “Aiuto, sto male. Primi interventi di soccorso manovre salvavita”. In concomitanza con l'incontro, il Centro offrirà anche animazione, merenda e sorprese per i bambini che accompagneranno i partecipanti. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In serata, il Centro di aggregazione di Barisano di via Trentola 104, aperto ogni venerdì sera dalle 20.15, organizza invece un torneo di Scala 40. Informazioni al 339 6637934.