Brilla il Natale a Meldola con eventi speciali per grandi e piccini

Domenica 17 dicembre a partire dalle ore 10 si svolgerà "Natale in piazza", la festa promossa da Proloco Città di Meldola in collaborazione con l'amministrazione comunale, i comitati genitori e le associazioni cittadine. La manifestazione coinvolgerà piazza Orsini e il centro storico di Meldola per una magica giornata all'insegna del divertimento e della socialità.

Mercatino dei creativi, bancarelle a cura dei comitati genitori con tanti giochi per grandi e piccini, giochi in legno a cura di Nonno Banter 57 Aps, magia e spettacolo con Teatro Lunatico, musiche e canti natalizi allieteranno il pomeriggio fino all'arrivo di Babbo Natale previsto alle ore 16.30. Per l'occasione saranno allestite una casa e la cantina di Babbo Natale.